Torna in scena a Faenza ’Urlo’ di Ginsberg. Alle 21 al Ridotto

Il poema Howl (Urlo) di Allen Ginsberg torna in scena con una nuova traduzione in lingua italiana, a cura di Monica Guerra e Sandro Pecchiari, per celebrare il settantesimo anniversario della sua prima lettura avvenuta alla Six Gallery di San Francisco nel 1955. Il testo, manifesto in versi della Beat Generation, fu pubblicato negli USA nel 1956 dalla casa editrice City Lights Bookstore dell’amico e poeta Lawrence Ferlinghetti. Censura e disapprovazioni piovvero da ogni direzione.

Appuntamento questa sera alle 21 al Ridotto del Teatro Masini di Faenza (ingresso libero, fino ad esaurimento posti). Si esibirà l’attore Davide Lora, insieme al musicista Leonardo Drei; a seguire performance sonora Foschia a cura di Lorenzo Travaglini, con installazione di Arianna Carossa dalle collezione contemporanea del Museo ’Carlo Zauli’.