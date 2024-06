Tornano a Faenza i martedì d’estate: ecco le iniziative

Sfilate, musica, giochi, mercatino dell’antiquariato, agro-laboratori, mostre fotografiche e due appuntamenti con la comicità. Sono queste solo alcune delle offerte che le piazze e i corsi di Faenza ospiteranno per la nuova edizione dei Martedì d’Estate, iniziativa che ogni anno tiene compagnia a faentini e non da giugno a tutto il mese di luglio. Tra le novità, per animare una delle zone maggiormente colpite dalle alluvioni, il primo martedì, 25 giugno, si svolgerà nel Borgo Durbecco. In piazza Lanzoni è in programma una sfilata di moda e la musica offerta da un’attività di ristorazione. Lungo corso Europa saranno invece presenti mercatini con attività di intrattenimento e un concerto live organizzato da Artistation mentre nel controviale attività ludiche. Le attività commerciali, la parrocchia di Sant’Antonino e il Rione di Borgo Durbecco in quella serata ospiteranno punti di ristoro.

Nei quattro martedì successivi (2, 9, 16 e 23 luglio) la manifestazione si trasferirà nel cuore di Faenza. In piazza del Popolo si svolgerà per la prima volta in orario serale ‘Ieri l’Altro’, il mercatino dell’antiquariato e del vintage. In piazza della Libertà, il tradizionale Mercato di Campagna Amica di Coldiretti proporrà anche gli ‘agro-laboratori’. In corso Mazzini e nella prima parte di via Pistocchi verrà ospitato ‘Gioia e Benessere’, con espositori divisi per operatori olistici, erboristerie, artigiani, articoli etnici e naturali. La serata sarà accompagnata dalla musica in diversi punti del corso. Nell’intersezione tra corso Mazzini e via Pistocchi, spazio espositivo di Le Botteghe.

Sempre in via Pistocchi ci si potrà cimentare nella composizione di un quadretto di Pixel Art che, una volta ultimato, diventerà parte di un grande quadro. Corso Saffi proporrà musica dal vivo e mostre fotografiche. Corso Garibaldi sarà invece la ‘Via dello sport’ con dimostrazioni e la possibilità di prove pratiche. In piazza Martiri della Libertà verranno proposti momenti musicali e giochi di una volta. Corso Matteotti invece, nei martedì del 2 e 9 luglio, ospiterà eMarké, articoli vintage e second hand. Nei martedì del 16 e 23 luglio invece, sempre in corso Matteotti, è in programma il mercatino dei creativi. La Corte di Palazzo Graziani, in corso Matteotti ospiterà ‘In Bianco’, contest di poesia mentre via Torricelli si trasformerà nella via dell’arte con live painting e workshop. Infine, martedì 30 e mercoledì 31 luglio la piazza del Popolo tornerà ad essere palcoscenico di grandi eventi con due serate dedicate alla comicità con grandi interpreti. Martedì 30 luglio Max Angioni porterà il suo spettacolo ‘Anche meno’ e la sera dopoci sarà il trio ‘Giacobazzi – Cevoli – Pizzocchi’.

Biglietti su Ticketone.it.