Torneria Montesi, 60 anni di qualità

Oggi la Torneria Montesi di Cotignola è una realtà internazionale con 35 dipendenti, con un solido presente e un futuro roseo, che si occupa di fornire componenti meccanici per apparati, dispositivi, macchine ed impianti di alta precisione. Ma i successi del presente sono il frutto di un seme piantato 60 anni fa. È infatti il 1964 quando Paolo Montesi apre una officina di lavorazioni meccaniche e tornitura assieme alla moglie Romana Tondini, nei locali della propria abitazione, a Cotignola.

Un fiuto particolare per gli affari, lo sviluppo tecnologico e il progresso, creano una sorta di innamoramento per la propria professione, che porta Paolo Montesi alla ricerca di sempre crescenti investimenti in innovazione e tecnologia, inseguendo quello che diventerà nel tempo il ‘life motive’ condiviso dal panorama industriale globale, ovvero competitività ed efficienza. Decenni di grande sviluppo produttivo portano l’azienda con successo verso la fine del secolo scorso, dove il vento di cambiamento inizia a soffiare con l’avvento della seconda generazione, cioè il figlio Ivan. L’ingresso in azienda di un nuovo concetto imprenditoriale, fatto di strategie finanziarie e industriali, guida la crescita nella direzione del nuovo millennio, dove la tecnologia si lascia accompagnare da nuovi concetti, non più solo intuizioni dell’imprenditore, ma veri e propri strumenti manageriali affilati e determinanti per lo sviluppo e la crescita degli anni 2000. È l’ora dell’analisi, del controllo di gestione del confronto con i mercati esteri, dell’incontro di popoli e di strategie. La preparazione e la formazione diventano componenti imprescindibili. L’ intuizione della quasi sconosciuta tecnologia di ‘deformazione a freddo delle filettature’ avuta dal fondatore Paolo Montesi tra gli anni 70 e 80, incontra agli inizi degli anni 2000 opportunità di sviluppo, in una crescita progressiva. Nasce così un progetto studiato ed elaborato da Ivan Montesi, che determina il definitivo salto di qualità, proponendo la tornitura e la rullatura dei componenti di alta precisione, ben presto top di gamma in Europa.

"La mission – ha spiegato Ivan Montesi – resta invariata, ovvero fornire componenti meccanici per apparati, dispositivi, macchine ed impianti di successo, e contribuire al risultato dei nostri clienti. Ma anche crescere assieme a loro nell’espansione del made in Italy nella meccanica ed elettromeccanica. Rigidi standard di resilienza operativa patrimoniale e gestionale dell’azienda hanno permesso alla Torneria Montesi di superare senza drammi gli ultimi anni economicamente difficili, senza influenzare negativamente visione, progetti ed opportunità per il futuro. La diversificazione dei settori è da sempre opportunità di approfondimento delle competenze tecniche così le due divisioni di tornitura e deformazione a freddo si sono specializzate sempre più nei decenni alla ricerca di eccellenza qualitativa ed efficienza produttiva. La sinergia tecnica fra le due divisioni è supportata dalla condivisione umana delle esperienze nell’asportazione e nella rullatura. Il nostro biglietto da visita? Da un decennio, la soddisfazione dei clienti è misurata e rilevata da enti terzi con risultati che non sono mai scesi sotto al 97%".

Il traguardo dei 60 anni di attività, rinviato a settembre per via dell’alluvione che ha colpito anche la sede della Torneria Montesi, è stato festeggiato lo scorso 17 dicembre a Casa Spadoni alla presenza dei vertici societari e di tutti i dipendenti e collaboratori.