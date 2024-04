Torri Hamon, oggi nuova protesta. Anche la nipote di Antonioni al presidio contro l’abbattimento

Confermato oggi il presidio contro l’abbattimento delle Torri Hamon. Il ritrovo sarà alle 14 al ponte mobile, lato nord, con spostamento sulle 15.30 verso la testata del Candiano passando sulla riva sinistra (lato Montecatini-Mosa), e manifestazione dalle 16 alle 18 nei pressi dell’Almagià.

Al presidio sarà presente anche Elisabetta Antonioni, nipote del regista Michelangelo Antonioni che girò a Ravenna, nell’inverno 1963-1964, ’Il deserto rosso’, il suo primo film a colori, vincitore del Leone d’oro alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 1964. "Questo – scrivono le associazioni che hanno indetto la manifestazione – a testimonianza e monito di un’epoca, grazie anche a un simbolo come le torri Hamon dell’Anic, riprese all’inizio e alla fine del film. Quest’anno, fra l’altro, cadono proprio i sessant’anni dall’uscita del film".

Celebre è diventata la foto di Monica Vitti, con sullo sfondo una torre Hamon (ma attenzione, si tratta della torre che era in via Baiona, non quindi di una di quelle che verranno abbattute nell’ex Sarom).

La manifestazione è organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, insieme ad Aipai - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Associazione Dis-Ordine, Fai di Ravenna, Italia Nostra sezione di Ravenna, Save Industrial Heritage e Spazi Indecisi: tutti uniti nel chiedere la tutela della torre Hamon degli anni ‘50 non ancora toccata dalla demolizione.

Le associazioni colgono l’occasione per invitare tutte le istituzioni alla manifestazione, "per un momento di confronto che finora non ha avuto luogo".