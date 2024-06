Tour de France, et voilà

È tutto pronto per il passaggio del Tour de France in provincia di Ravenna domenica prossima. La carovana gialla farà il suo ingresso nel territorio ravennate poco dopo la partenza della tappa da Cesenatico, per incontrare sul lungomare di Cervia il ‘chilometro zero’. Qui le vie interessate dal percorso sono: via Pinarella,via Sicilia, viale Italia,viale De Amicis, Lungomare Deledda, Lungomare D’Annunzio, via Nazario Sauro, Ponte Mobile, via Delle Paratoie, viale Oriani, viale Due Giugno, via XIX Traversa, viale Matteotti, viale Nullo Baldini, via Romea Nord.

A Cervia la Grande Boucle troverà a salutarla una bicicletta gialla di 75 metri, progettata dalla Cooperativa bagnini, affiancata dalle sei lettere in blu che compongono, grazie a 220 tavole e 100 lettini, il nome della città affacciata sull’Adriatico. Un messaggio di benvenuto che si candida ad aggiudicarsi il premio che la giuria del Tour de France riserva alla miglior coreografia. In vista del passaggio del Tour lungo l’intero percorso sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 20 di domani alle 16 di domenica. L’intero percorso dovrà essere chiuso al transito già dalle prime ore della mattinata. L’ingresso nel territorio del comune di Ravenna avverrà a Savio; saranno coinvolti dall’attraversamento, in direzione sud-nord, anche Fosso Ghiaia, Classe, Ponte Nuovo, l’area urbana (da via Cesarea a via Faentina, passando per via di Roma, via Sant’Alberto, la circonvallazione san Gaetanino e via Maggiore), Fornace Zarattini e San Michele. Il percorso è indicativamente suddiviso in tre tratti.

Il primo, dal ponte sul fiume Savio fino allo svincolo per Classe, sarà chiuso al transito dalle 9 alle 14 circa. Il secondo, che riguarda l’asse viario da Classe a Fornace Zarattini, sarà chiuso al transito dalle 8 alle 14.30 circa. Il terzo, da Fornace a San Michele, sarà chiuso al transito dalle 9 alle 14.30 circa. Superata Russi, la corsa raggiungerà Faenza da via Ravegnana, transiterà in corso Garibaldi e corso Matteotti e proseguirà in direzione Brisighella, per poi toccare Riolo Terme dopo la salita del Monticino e la strada delle Calbane. Da lì il gruppo risalirà la vallata per alcuni chilometri, prima di affrontare la salita della Gallisterna. Su tutto il percorso la circolazione verrà interrotta dalle 10.30 fino alle 15.30. Anche le linee di trasporto pubblico subiranno variazioni di servizio e potrebbero accumulare ritardi.

I lidi nord e Lido Adriano saranno normalmente raggiungibili. La strada statale 16 Adriatica in direzione nord-sud sarà interamente fruibile (ad eccezione dell’uscita sulla strada provinciale 253 via Faentina) fino alle uscite sulla E45, su via Dismano e sulla Classicana (strada statale 67).

Lido di Dante sarà raggiungibile da Lido Adriano, attraverso il ponte Bailey, o dalla Classicana (strada statale 67). A chi deve invece raggiungere Lido di Classe e Lido di Savio si consiglia di partire nelle primissime ore della mattinata, oppure nel pomeriggio. Dopo lo svincolo della Classicana la statale 16 Adriatica sarà chiusa fino a Cervia; il traffico sarà quindi deviato sulla E45; la reimmissione sulla statale 16 avverrà attraverso la provinciale 254.

Filippo Donati