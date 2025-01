Tragedia a Cotignola. Auto travolge ciclista sulla via Naviglio, muore 71enne lughese

Si chiamava Giovanni Ricci Picciloni, aveva 71 anni, risiedeva nella frazione lughese di San Lorenzo e risultava attualmente domiciliato a Bagnacavallo, il ciclista che nel primo pomeriggio di ieri, lungo il tratto ‘cotignolese’ della strada provinciale 8 ‘Naviglio’, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una Fiat Punto, condotta da un 24enne. Il pauroso incidente, la cui esatta dinamica è al vaglio del personale del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 14 lungo il tratto della provinciale che assume il nome di via Sinistra Naviglio. L’automobilista stava percorrendo la trafficata arteria con direzione di marcia Bagnacavallo-Faenza quando, giunto all’altezza del civico 4, che corrisponde all’agriturismo-bar ristorante ‘La Barchessa’, ha travolto alle spalle il 71enne.

Un terribile impatto che non ha purtroppo lasciato scampo al ciclista, trascinato per alcune decine di metri. La scena che si è presentata davanti agli occhi degli automobilisti in transito e di alcuni clienti che stavano entrando nell’agriturismo è stata di forte impatto, con il 71enne che è stato sbalzato sul tettuccio della Punto, restandovi intrappolato. La richiesta dei soccorsi è stata immediata. Sul posto è intervenuta a un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, il quale però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo. Il giovane automobilista è stato invece trasportato in stato di choc all’ospedale Umberto I° di Lugo. In attesa degli accertamenti tossicologici, quelli alcolemici a cui il 24enne è stato sottoposto sono risultati negativi. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione della salma e dei mezzi coinvolti, il tratto della Naviglio compreso tra la rotatoria situata all’uscita dell’A14 Dir e quella che immette sulla via Madrara e verso il centro di Cotignola, è stato chiuso al traffico dal personale della Polizia Locale. Nel tardo pomeriggio sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza e lavare la strada.

Giovanni Ricci Picciloni prima di andare in pensione aveva lavorato come bracciante in una cooperativa e per la cantina sociale ’Le Romagnole’ di Voltana. Tanti lo ricordano in sella alla sua bici con la quale faceva la spola tra Bagnacavallo e San Lorenzo. Poco meno di tre mesi fa, il 12 ottobre, sempre sulla provinciale Naviglio ma nel confinante territorio comunale bagnacavallese e a qualche centinaia di metri dal punto del tragico sinistro di ieri, a perdere la vita era stato un 40enne straniero che in sella ad una moto di grossa cilindrata tamponò un’auto davanti a sé e finì a terra nella carreggiata opposta.

Luigi Scardovi