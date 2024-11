Tre giorni con il circo contemporaneo

Una prima assoluta per Ravenna, al Pala De Andrè, dal 22 al 24 novembre. Si terrà, infatti, il nuovo show de Le Cirque Top Performers, ’Alis the new world’, con le emozioni e le meraviglie in una versione potenziata dello show originale ’Alis’. Uno spettacolo che ha già ottenuto successo in Italia e nel mondo con oltre 390.000 spettatori e in soli 9 anni ha portato la compagnia ad essere considerata la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli, con scenografie, numeri e colonne sonore musicali accattivanti e coinvolgenti. Dopo 13 stagioni con ’Alis, ecco dunque la versione ’Il nuovo mondo’, adatto ad un pubblico di ogni età, con 4 repliche programmate al palazzo dello sport ravennate: il 22 novembre alle ore 21, il 23 novembre alle 17 e alle 21, solo alle ore 17 il 24 novembre.

In scena oltre 25 artisti di primissimo livello che si distinguono per talento, eccellenza, unicità: sono i requisiti d’obbligo per entrare a far parte di Le Cirque Top Performers. Si tratta di acrobati, giocolieri, trapezisti, comici, equilibristi – e non solo – capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane e tengono il pubblico con il fiato sospeso e che divertono offrendo tante emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo, con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive. ’Alis’ prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’Ottocento e dal capolavoro di Lewis Carroll, appunto ’Alice nel Paese delle Meraviglie’.

Non è una storia con un inizio e una fine, ma un’esperienza che porta alla scoperta di ciò che non ci si aspetta, per imparare di nuovo a meravigliarsi. Gianpiero Garelli, Creaor & Guide della compagnia Le Cirque Top Performers non nasconde l’entusiasmo per l’approdo a Ravenna: "Portare la prima volta un nostro spettacolo in una nuova città – spiega il manager – è sempre un’emozione e una gioia. Forti dei consensi e del successo ottenuto fino ad oggi, siamo consapevoli di portare un’autentica "meraviglia" in grado di far sognare gli adulti ed i ragazzi, ma allo stesso tempo capace di far tornare piccini anche nonni e genitori".

Tra i tanti artisti di alto livello impegnati ne spiccano sicuramente alcuni dal recente passato assai noto. Come il Duo Bazaliy, formato dalle gemelle ucraine Ruslana e Taisiya, provette nella danza col trapezio, già a 14 anni impegnate col Cirque du Soleil. Ma anche lo statunitense Ryan James, la superstar delle cinghie aeree, già agonista di ginnastica artistica e Nico Pires (Diabolo), anche lui con un’esperienza al Cirque du Soleil. Non manca neppure la musica con Dalai Cellai, una versatile violoncellista, cantante e compositrice greco-mongola: ha completato i suoi studi di musica classica al Conservatorio di Arte e Tecnologia di Atene. Le prevendite sono aperte: Alisticket.it e TicketOne.it.

Ugo Bentivogli