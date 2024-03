’Tre uomini e una culla’, fra tenerezza e divertimento La commedia "Tre uomini e una culla" va in scena al Goldoni di Bagnacavallo con un cast di talento. Un adattamento teatrale che mescola tenerezza e divertimento, trattando con delicatezza e umorismo il tema della paternità. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema e del teatro.