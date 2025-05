Treni sospesi tra Ravenna e Argenta per rimozione ordigni bellici: data e orari

Ravenna, 22 maggio 2025 – Per consentire le operazioni di rimozione di residuati bellici rinvenuti nel territorio comunale di Argenta (Fe) in un’area prossima alla sede ferroviaria, dalle 9 alle 11 di domenica 25 maggio, su ordinanza della Prefettura di Ferrara, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Ravenna e di Argenta (linea Ferrara – Ravenna).

Due treni regionali - 17611 (Ferrara 8:27) e 17608 (Ravenna 9:55) - saranno cancellati fra Argenta e Ravenna. Previsto un servizio bus tra Lavezzola a Ravenna (le chiusure stradali non permettono il collegamento tra Argenta e Lavezzola). I bus fermeranno nei piazzali antistanti le stazioni, eccetto Voltana (Fermata Start Voltana casa del Popolo Via Fiumazzo SP 39 c/o passaggio a livello), Mezzano (Fermata Start Mezzano Stazione FS SS16 Via Reale 232) e Ravenna (Fermata Start Stazione FS box3 Piazza Farini marciapiede c/o parcheggio Taxi).

Sui bus non è consentito il trasporto bici. Il treno regionale 17615 (Ferrara 10:05) ritarderà la partenza da Portomaggiore. I canali di acquisto sono in aggiornamento. Informazioni anche presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.