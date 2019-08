Casal Borsetti (Ravenna), 26 agosto 2019 - Attimi di concitazione questa mattina sulla spiaggia libera di Casal Borsetti. Erano circa le 13 quando un uomo di mezza età, secondo il racconto dei bagnanti presenti sul litorale, ha iniziato a colpire con un bastone di legno un trigone che stava nuotando vicinissimo alla riva del mare.

Le persone che hanno assistito alla scena subito si sono avvicinate inveendo contro l'uomo (video) che è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce. Sul posto, oltre agli esperti del centro di recupero fauna ittica Cestha di Marina di Ravenna che hanno portato in salvo il trigone ferito, sono intervenuti i carabinieri forestali e gli agenti della polizia locale che hanno verbalizzato il fatto.

Non è affatto inusule incontrare uno di questi pesci anche molto vicino a riva: è un pesce cartilagineo simile alla razza comune in Adriatico che durante il periodo estivo, soprattutto giugno-luglio, si avvicina alla costa. Se distrurbato, può difendersi pungendo con l'aculeo, presente all'apice della coda. Se lasciato in pace, invece, è del tutto innocuo.

