Tuffo della Befana da record: 200 partecipanti

Il ‘Tuffo della Befana’ di Tagliata di Cervia non finisce di stupire e divertire. Nonostante le temperature invernali, ieri pomeriggio in spiaggia si sono ritrovate migliaia di persone ad attendere la divertente corsa verso l’acqua dell’Adriatico a inaugurare il 2025. E l’evento ha raggiunto anche il record di iscrizioni con oltre 200 tuffatori, registrando la soddisfazione degli organizzatori che fino a pochi minuti della partenza speravano in questo grande risultato. Come ogni anno, sono diverse le motivazioni che spingono i partecipanti a tuffarsi nell’acqua con una temperatura di pochi gradi sopra lo zero: per qualcuno è divertente ed energizzante, per altri, addirittura un toccasana contro i malanni di stagione.

Come auspicato, la corsa goliardica degli impavidi tuffatori non ha deluso le aspettative. E alle 15 di ieri decine di temerari tuffatori, provenienti da diverse città d’Italia, si sono dati appuntamento in spiaggia per il tuffo in mare a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente e per il costume più originale. Allo start tutti hanno corso verso l’acqua fredda dove si sono tuffati e poi sono risaliti per scaldarsi attorno al grande falò sotto gli occhi degli spettatori, posizionati attorno e sopra la duna, a godersi lo spettacolo. Grandi risate anche per i costumi con i quali molti tuffatori hanno deciso di presentarsi alla gara. Ma il vero significato del ‘Tuffo della Befana’ resta il buon auspicio per la stagione turistica. Al primo posto si è posizionato il gruppo degli ‘Umpa Lumpa’ con il costume più originale. I ‘Minions’, invece, si sono affermati come gruppo più simpatico. Il tuffatore che è arrivato da più lontano è di Varese.

Dopo il tuffo, il pomeriggio è proseguito all’insegna del divertimento e dell’allegria. Per i bambini una befana ha girato regalando calze piene di dolci e di carbone, mentre per gli adulti erano a disposizione vin brûlé e pandoro. L’evento ancora una volta per la località di Tagliata si è dimostrato un appuntamento importante che ha richiamato attenzione anche in un momento lontano dalla stagione turistica. Non è mancato lo scopo benefico che quest’anno è stato dedicato all’associazione cervese Auxilia onlus che ha attivato diversi doposcuola nel territorio e all’associazione Women in Run Cesena.

Il grande evento, atteso da tantissimi turisti, è organizzato dalla Pro loco ‘Riviera dei Pini’ che quest’anno ha voluto raddoppiare e organizzare una due giorni in attesa del tuffo di oggi. Domenica, infatti, grande successo ha riscosso la prima edizione della Befana Run, con oltre 300 partecipanti, la maratona che tra mare e pineta ha segnato il conto alla rovescia per il grande evento di oggi che segna la fine ufficiale delle festività natalizie. Agli organizzatori non resta quindi che dare appuntamento al 2026 quando ci si aspetterà una edizione ancora più bella, anche grazie al completamento dei lavori di riqualificazione del lungomare.

Ilaria Bedeschi