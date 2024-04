"Turismo, serve il potenziamento del porto"

Si è svolto lunedì sera l’incontro pubblico tematico più atteso, quello dedicato al turismo, organizzato dal candidato sindaco del centro sinistra Mattia Missiroli. Alla presenza di gran parte della rappresentanza del mondo turistico assieme al candidato era presente anche l’assessore regionale Andrea Corsini in quale ha ripercorso con una carrellata i punti strategici in tema di offerta turistica della quale è capace la città di Cervia "da Ironman confermato fino al 2028, fino alla grande novità degli Open Italiani di Golf passando per il Tour de France di quest’anno". A Missiroli è toccato fare il punto di quale sia la situazione dell’impresa turistica cervese: criticità e potenzialità incluse dove tra i progetti principali e strategici c’è il "rinnovo del porto. Su questo ho chiesto garanzie che il nuovo porto, in caso di vittoria, possa essere concluso entro il mio primo mandato".

E poi tanti altri temi legati al più ampio concetto di turismo e di ‘cose che fanno turismo’. "Quello del turismo è un centrale la nostra città – spiega Missiroli –. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per costruire una coalizione con persone legate al mondo imprenditoriale del turismo; una coalizione basata su un progetto. Il turismo è l’industria della nostra città e occorre partire dalle persone; d’altronde, chi lavora nel turismo rappresenta la maggior parte degli occupati di Cervia. Al turismo sono poi legati anche altri temi, come la Bolkestein che sta creando una forte situazione di incertezza che frena gli investimenti. Ammesso che le regole arrivino esiste un grande tema che è quello della gestione del bando da parte del Comune". In risposta alle sollecitazioni dei partecipanti, il candidato ha illustrato la sua visione strategica sul tema, ponendo l’accento su elementi imprescindibili quali il decoro urbano attraverso un piano manutentivo significativo e permanente. Si è poi soffermato sulla valorizzazione storico-culturale di Cervia, tra le poche città di fondazione, sul suo patrimonio naturalistico che invita a progettare piani di fruizione idonei al turismo ambientale, e soprattutto sul tema turismo sportivo, lanciando la proposta di un asse dedicato a questo nella zona di Milano Marittima. Missiroli ha concluso con l’intervento sull’urbanistica, spiegando le possibilità offerte dalla rigenerazione urbana anche in regime di consumo zero del territorio, facendo l’esempio di possibili riqualificazioni della zona Colonie. Prossimi incontri del candidato sono venerdì alle 20.30 in sala XXV aprile su artigianato, commercio, agricoltura e le altre economie e, in chiusura, lunedì alle 20.30 presso il circolo tennis per parlare di sport.

Ilaria Bedeschi