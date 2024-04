Gruppo Rosetti Marino in crescita. L’utile netto sfiora i dieci milioni. Silvestroni confermato presidente

"Dal punto di vista imprenditoriale, esprimo il piacere e l’orgoglio di essere sempre più percepiti da tanti giovani e giovanissimi laureati e diplomati, come una concreta prospettiva di lavoro e di vita, a giudicare dai numerosissimi curriculum vitae che pervengono all’azienda e dalle decine di assunzioni del Gruppo Rosetti Marino a partire da metà dell’anno scorso". Sono parole di Stefano Silvestroni, a margine dell’Assemblea degli azionisti di Rosetti Marino SpA tenutasi ieri mattina che lo ha riconfermato all’unanimità alla presidenza del Gruppo insieme all’amministratore delegato Oscar Guerra.

Rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2026. L’azionista di controllo Rosfin SpA e gli altri azionisti hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2023, come proposto dal Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 28 marzo, con i suoi 9 milioni e 500mila euro di utile netto e la distribuzione di un dividendo di 1 euro per ciascuna delle 3.800.000 azioni che ne hanno diritto, che sarà messo in pagamento il 15 maggio 2024.

Nel 2022 il bilancio si chiuse con un utile di 4,6 milioni. Ma il dato più significativo è il portafoglio ordini, che nel 2023 ha raggiunto una portata mai ottenuta prima (818 milioni di euro contro i 382 milioni del 2022) ed è composto per oltre il 60% da progetti per le rinnovabili e la carbon neutrality. "Penso sia stato colto dagli azionisti il fatto – commenta Oscar Guerra – che l’azienda sta sfruttando al meglio le opportunità di mercato che anche le recenti scelte strategiche hanno dimostrato essere valide. Riconfermiamo tutto l’impegno e tutta la determinazione nel portare nel prossimo triennio risultati come quello di quest’anno, e auspicabilmente anche migliori". Rosetti Marino SpA è capofila dell’omonimo Gruppo che opera a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti offshore e onshore per l’oil&gas, rinnovabili e la carbon neutrality, e nella costruzione navale di rimorchiatori, supply vessels e superyacht.

Sono 427 i suoi dipendenti; 612 e 1059 quelli del Gruppo rispettivamente in Italia e nel mondo. L’Assemblea ha eletto il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Ne fanno parte Stefano Silvestroni, Giovanni Baracca (consigliere indipendente), Luca Barchiesi ed Ermanno Bellettini (entrambi riconfermati vicepresidenti), Maria Alejandra Berardi, Gabriele Franco, Luca Gentili, Oscar Guerra e Giorgio Zuffa. Nominati anche i componenti del Collegio sindacale Gian Luigi Facchini (presidente), Renzo Galeotti (sindaco effettivo), Giulia De Martino (sindaco effettivo) e i due sindaci supplenti Simonetta Zuffi e Gian Marco Grossi.

Maria Vittoria Venturelli