Ubriaco, sfascia cinque auto in sosta

Aveva alzato decisamente il gomito l’uomo che nella notte tra sabato e domenica, alla guida di una Peugeot 208, ha fatto strike di automobili in sosta in viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna, all’altezza dello stabilimento balneare Lucciola. Le auto coinvolte nell’incidente risultano essere infatti cinque. Sottoposto ad etilometro, l’uomo è risultato positivo entrambe le volte: 2,23 la prima, 2,09 la seconda. A chiedere l’intervento della polizia locale è stato un cittadino pochi minuti dopo le 23.30 di sabato notte. Gli agenti hanno subito notato che il conducente era in evidente stato di ebbrezza, come confermato poi dal test. Per questo motivo l’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inevitabile il ritiro della patente visto il tasso alcolemico riscontrato dalla polizia locale.