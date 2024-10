Ultimi giorni di paura a Mirabilandia: domani chiusura a mezzanotte

Entra nel vivo l’Halloween di Mirabilandia. Domani il parco chiuderà a mezzanotte, mentre venerdì alle 23 e sabato alle 22. Sempre disponibile la nuova area Suburbia (nella foto, accessibile dai 12 anni). La novità 2024 è il tunnel horror Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus, allestito in zona Ducati, disponibile in orario serale come Apartment#162, Acid Rain e Llorona. Domani, venerdì e sabato saranno gli ultimi giorni dello spettacolo ’Fantasmi’ di Antonio Casanova. Per i bambini, le novità sono ’The Mini Zombie Academy’ e ’La Camera delle Meraviglie’. Al Pepsi Theatre andrà in scena il nuovo musical ’Dracula’, mentre per gli adulti disponibile lo spettacolo ’Jackie, don’t call me clown’. La stagione di Mirabilandia si concluderà domenica alle 18.