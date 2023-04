Un addetto al magazzino con esperienza

Un addettoa al magazzino

Scadenza il 19 aprile 2023.

Un’azienda di Ravenna, in via Reale 193, zona Fornace Zarattini, ricerca una figura di addetto al magazzino – ovviamente la ricerca è per ambo i sessi – con esperienza. La figura si occuperà della consegna del materiale al personale operaio, della gestione del magazzino e del piazzale aziendale, nonché delle piccole manutenzioni necessarie alle attrezzature.

È richiesta la licenza media e l’orario di lavoro è diviso su due turni settimanali a rotazione, mattina o pomeriggio. È gradito il possesso dell’abilitazione all’utilizzo dei carrelli elevatori ed è richiesto

il possesso della patente B. La qualifica Istat è ‘addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate’. Per candidarsi si deve inviare il curriculum, aggiornato, all’indirizzo di posta elettronica [email protected], indicando nell’oggetto la dicitura ‘addettoa al magazzino’.