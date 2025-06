Un chilometro di focaccia ripiena di salumi

Una focaccia lunga un chilometro, ripiena di salumi e del peso di 13 quintali fu realizzata la domenica 5 ottobre ‘97 per iniziativa dell’Ascom e vide impegnati macellai e fornai ravennati. Furono impiegati 20 quintali di farina, tre di salumi, 30 chili di strutto, un quintale di olio e 900 teglie. L’evento fu seguito da migliaia di persone lungo il ‘percorso’ che si snodava fra piazza Garibaldi, via Diaz, piazza del Popolo, via IV Novembre, via Ponte Marino, via Salara, via Cavour, via Matteotti, piazza XX Settembre, via Muratori, piazza del Popolo, via Diaz e infine di nuovo piazza Garibaldi.

A cura di Carlo Raggi