Un incontro dedicato alla fisica

Oggi, a partire dalle ore 16, si svolgerà presso l’aula magna del liceo di Lugo in viale degli Orsini 6, l’incontro con Fabrizio Fabbri, ricercatore senior dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) che illustrerà una "Breve storia di un universo improbabile...Il nostro". Durante la conferenza, organizzata dall’Università per Adulti, Fabbri parlerà in modo semplice e conciso delle idee principali e di alcuni fatti osservativi che hanno dato vita all’ affascinante avventura dell’intelletto umano, alla ricerca dell’inizio dello spazio e del tempo. Monia Savioli