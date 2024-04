Un incontro sulla figura di Takashi Paolo Nagai

Alle 20.45 di stasera alla sala Ragazzini di Largo Firenze, l’associazione ’Il Sicomoro ’promuove l’ incontro su Takashi Paolo Nagai – ’Ciò che non muore mai’, che vedrà la partecipazione della dottoresssa Paola Marenco, medico ematologo e vice presidente del Comitato “Amici di Takashi e Midori Nagai’. ’Ciò̀ che non muore mai’ è̀ l’appassionante biografia di Takashi Nagai, medico di Nagasaki, pioniere della radiologia nel suo Paese, sopravvissuto all’atomica. In questo libro Takashi ripercorre la sua vita dall’infanzia fino all’esplosione di quel 9 agosto 1945, cogliendo i numerosi eventi che si dipanano, come la sequenza dei passi di un cammino che lo ha condotto alla grande svolta della sua vita. Nota dominante del suo cammino di uomo è la ricerca inesausta di verità tà̀ e di significato che non gli dà tregua: lo scopriamo studente brillante, medico radiologo innamorato del suo lavoro, appassionato ricercatore, soldato che si interroga sul senso della guerra, professore universitario, marito e padre.