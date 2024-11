Un libro per aiutare i bambini nel post-alluvione

Un libro dedicato ai bambini e, soprattutto, agli strumenti più adeguati per poter prevenire l’insorgere di disturbi post traumatici a seguito di eventi catastrofici come le recenti alluvioni subite dal territorio. A presentarlo, nei giorni scorsi, presso la biblioteca comunale di Lugo, con il sostegno del Lions Club della città, le tre psicologhe autrici, Raffaela Paladini, Alessandra Cocchi e Laura Vella. "I bambini e l’alluvione", titolo dell’opera, rappresenta un "vademecum, dedicato a genitori, parenti, educatori, informando su ciò che accade, ai bambini e agli adulti che se ne occupano, durante e dopo un evento catastrofico, con consigli su come affrontare al meglio con i più piccoli le emozioni e i vissuti in situazioni di emergenza".

Per il Club Lions guidato dal presidente Bruno Zama, la presentazione del libro rappresenta soltanto uno degli eventi organizzati per supportare le esigenze non solo dei bambini ma anche delle famiglie più colpite dalle alluvioni. "Uno degli impegni Lions per il 2025 è la raccolta di fondi per realizzare al primo piano della biblioteca una stanza di lettura per i bambini – ha spiegato Zama. "Si tratta di un passo verso una più ampia collaborazione per promuovere un supporto sociale attivo alle esigenze del territorio". Restando in tema alluvioni, a breve sarà ufficializzata anche la consegna dei deumidificatori acquistati dal Lions grazie ai fondi raccolti.

Monia Savioli