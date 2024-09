Un libro sulle parole

Oggi alle ore 18.30 Vera Gheno sarà a Ravenna per il terzo appuntamento della rassegna Flamingo Talks, organizzata dall’agenzia di Ravenna HappyMinds. L’evento si terrà nel giardino della sede di HappyMinds, nel cuore del centro storico della città, in via Mariani 7, in uno dei giardini privati più fotografati del centro storico. Sociolinguista, traduttrice e ricercatrice, Vera Gheno presenterà il suo libro, ’Grammamanti. Immaginare futuri con le parole’.

Un’opera che esplora la lingua italiana e celebra l’amore per le parole, come entità vive che crescono e si trasformano insieme a noi e alla società. Il dialogo con l’autrice sarà accompagnato da Lidia Marongiu, CEO & Founder di

HappyMinds, e Cecilia Pedroni, Communication & Creative Director di HappyMinds.

L’evento è dedicato alla memoria di Chiara Cavassini, direttrice della Libreria Feltrinelli di Ravenna, scomparsa prematuramente lo scorso luglio. Come sottolinea Lidia Marongiu, che con Chiara aveva instaurato un rapporto di stima e confronto costante negli anni: "Chiara ha sempre creduto nel potere delle parole, della cultura, della lettura, e nei Flamingo Talks sin dal loro esordio".

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati.

Per info e iscrizioni, visitare il sito di HappyMinds. (https://www.happyminds.it/the-flamingo-talks-02-vera-gheno/).