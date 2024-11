’Un poster per la pace’. Premiati gli studenti vincitori

Ieri nella sala del Consiglio comunale si sono tenute le premiazioni del concorso internazionale ‘Un poster per la pace’, iniziativa organizzata dal Lions International e promossa dai club cittadini che nei mesi scorsi hanno coinvolto le scuole secondarie di primo grado della città. La manifestazione che da anni viene proposta agli studenti delle scuole medie di Faenza, quest’anno ha visto partecipare 423 tra ragazze e ragazzi, i quali si sono misurati realizzando un elaborato grafico sul tema della ‘Pace senza limiti’.

La commissione giudicatrice, composta dalla direttrice del Museo internazionale delle ceramiche Claudia Casali, in veste di presidente, dall’artista Mirco Denicolò e dalla ceramista e artista Laura Silvagni in rappresentanza del Consorzio Faenza C’entro, hanno rilevato un livello qualitativo degli elaborati superiore a quello degli anni passati, frutto anche di una maggiore sensibilità e consapevolezza non solo artistica. Quest’anno, a differenza degli anni passati, si è deciso quindi di premiare i primi tre classificati per ogni scuola.

Questi i nomi dei vincitori divisi per istituti comprensivi.

I.C. San Rocco scuola media Bendandi: prima Lucia Melandri, seconda Izabela Tabaku e terza Asta Diaw. I.C. Matteucci scuola media Cova Lanzoni: Anna Bandini, Daria Cotiga e Ion Gavrilita. Istituto comprensivo Carchidio-Strocchi scuola media Strocchi: Rodrigo Tassinari, Fedwa Damache e Anita Pasquarella. Istituto Marri-Santa Umiltà: Bianca Terrabusi, Miranda Fabbri e Teresa Quadalti. Istituto comprensivo Europa: Emma Andreev, Sara Gaddoni e Tommaso Cibotti.

Dopo i saluti istituzionali tenuti da Davide Aru e Paola Pasi, rispettivamente presidente del Lions Club Faenza Host e vicepresidente del Lions Club Faenza Lioness, da un rappresentante dell’amministrazione comunale e dalla presidente del Consorzio Faenza C’entro, Claudia Minardi, la direttrice del Mic Claudia Casali, per la giuria, ha sottolineato la grande qualità dei lavori presentati complimentandosi con i ragazzi e gli insegnanti che, con dedizione, hanno promosso un messaggio di pace attraverso l’arte.

A seguire si è proceduto alle premiazioni degli studenti. A loro è andata una ‘Faenza Gift Card’, messa a disposizione dal Consorzio Faenza C’entro spendibile presso i negozi associati e un diploma di benemerenza. Ai primi classificati è stata donata anche una coppa in ceramica realizzata dalla ceramista Andrea Kotliarsky; a tutti è poi stato consegnato il diploma di partecipazione. Presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Manfredi è stata allestita una mostra con una selezione di disegni che rimarranno esposti fino al 22 novembre.