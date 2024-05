Una domenica dedicata allo sport Le società sportive locali di calcio, ciclismo e baseball di Godo di Russi si uniscono per presentarsi al pubblico, promuovendo lo sport tra bambini e ragazzi. Evento presso il complesso sportivo comunale di via Rivalona a Godo, con attività per avvicinarsi alle discipline sportive. In caso di maltempo, la festa sarà rinviata. Per informazioni: 338-8283997.