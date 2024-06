Una lezione con Carlotta. La campionessa paralimpica Gilli con i nuotatori disabili

‘Una lezione con Carlotta’ è il nuovo progetto presentato ieri alla piscina Gianni Gambi di Ravenna, promosso da Procter&Gamble, con la fattiva collaborazione di Coop Alleanza 3.0 a favore di ToSwim Inclusive Academy, che prevede la donazione di corsi di nuoto gratuiti per i bambini con disabilità. Con un solo obiettivo, promuovere il nuoto come sano stile di vita e renderlo accessibile a tutti. Nell’occasione la campionessa paralimpica di nuoto, con ben cinque medaglie – di cui due d’oro – conquistate ai Giochi Olimpici di Tokio, al collo, Carlotta Gilli ha tenuto una lezione di nuoto con i piccoli nuotatori del ravennate. Lei, ’Wonder Gilli’ è affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa su base genetica che colpisce una persona su diecimila e rappresenta una delle maggiori cause di ipovisione giovanile. La Gilli, ad esempio, racconta di essere passata dai 10/10 di visus su entrambi gli occhi ai 4 anni sino a 1/10 cinque anni più tardi. La Gilli, ora tesserata per la Polizia di Stato, piemontese di 23 anni, ai Giochi paralimpici giapponesi ha vinto l’oro dei 100 farfalla e nei 200 misti, l’argento nei 100 dorso e 400 stile libero, nonché il bronzo nei 50 stile libero. In carriera detiene o ha detenuto ben 10 record mondiali, è stata insignita di ben 4 collari d’oro per meriti sportivi e ha vinto ben 356 medaglie in carriera. È stata lei a sovrintendere la lezione e una donazione di corsi di nuoto gratuiti per i piccoli con disabilità.

Va ricordato che Carlotta Gilli oltre ad essere autrice del libro ’Una luce nell’acqua – Dalle difficoltà nella malattia alle vittorie nel nuoto e nella vita’ è ambassador del programma ’Campioni ogni giorno’ di cui il progetto ’Una lezione con Carlotta’ e parte integrante. Alla presentazione del progetto, oltre alla stessa Carlotta, hanno preso parte Riccardo Calvi, direttore della comunicazione di Procter&Gamble Italia, Paola Piraccini, consigliere della zona di Ravenna per Coop Alleanza 3.0, Davide Berrino, presidente di ToSwim Inclusive Academy e amministratore delegato di ToSwim, nonché Fabrizio Berlese, presidente di Swimfit.

u.b.