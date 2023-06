Un’auto per la piccola Emma "E noi ci occuperemo dell’allestimento interno"

Emma, la bambina di Conselice affetta da una malattia genetica che l’ha resa disabile grave, avrà di nuovo la “sua” macchina. L’alluvione, nel rovinare completamente il piano terra dell’abitazione in cui risiede insieme ai genitori, ha reso inutilizzabile anche l’auto fatta adattare dalla mamma, Chiara Galliani, per consentirle di salire con tutta la carrozzina e poterle stare a fianco negli spostamenti. La gara di solidarietà, innescata tramite la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFoundMe, ha permesso a Chiara di raggiungere l’obiettivo fissato a 36.000 euro in soli quattro giorni. A rendere ancora più toccante il quadro, si è aggiunta la disponibilità del Focaccia Group di Cervia, specializzato nella realizzazione di mezzi particolari, anche per disabili. Il gruppo si è offerto di adattare gratuitamente la nuova auto alle esigenze della piccola Emma.

"Siamo disposti a replicare lo stesso allestimento o a migliorarlo con soluzioni anche più costose" ha sottolineato il titolare Riccardo Focaccia prima di accorgersi che Chiara Galliani figurava già nella lista clienti e che la famiglia si era da poco rivolta nuovamente all’azienda per finalizzare l’acquisto di un’auto predisposta all’origine. "Ci siamo sentiti telefonicamente e il signor Foccaccia si è detto disponibile a scontare dal prezzo dell’auto, il costo dell’allestimento – spiega Chiara –. Non credevo che ci sarebbe stata una risposta così importante. Lunedì scorso, dopo pochi giorni di raccolta, abbiamo raggiunto l’obiettivo e ho deciso di fermare la campagna. Alcuni mi hanno detto che avrei potuto continuare. Ma non è il caso. Anche se ho perso tutto quello che c’era al pianto terra della mia abitazione, ora è importante pensare anche agli altri. Mi preoccupava la mia bambina – sottolinea Chiara –. Un’auto già predisposta costa parecchio ma ora ce l’abbiamo fatta. Davvero non immaginavo un tale risultato. Mi hanno chiamata da Torino, da Napoli. Ho ricevuto anche donazioni da 1.000, 1.500 euro da aziende e professionisti. Ringrazio tantissimo tutti coloro che hanno partecipato. Quello che riuscirò a risparmiare grazie alla disponibilità del signor Focaccia, mi servirà per gestire altre esigenze". "Ci siamo allagati anche noi anche se meno, stando a Cervia – spiega Riccardo Focaccia –. Quando abbiamo letto la storia di Emma ci sembrava giusto contribuire. La libertà offerta da un veicolo è la vera libertà del disabile".

Monia Savioli