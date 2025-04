Uomini a lezione di sentimenti. Si inizia il 15 aprile

Inizierà martedì 15 aprile il corso ‘I sentimenti degli uomini’, organizzato dall’associazione Psicologia urbana e creativa e dedicato agli uomini che desiderano conoscere meglio il proprio mondo emotivo per gestire in modo più efficace tutte le relazioni e i conflitti. Gli incontri si terranno in via Agro Pontino 13/A dalle 20.45 alle 22.45 ogni martedì fino al 20 maggio, la quota di partecipazione è di venti euro totali di cui dieci per la tessera associativa e dieci per il contributo materiali. Le serate saranno condotte da un team di professionisti che da anni svolge percorsi psicoeducativi di gruppo rivolti alla cittadinanza.

Lo psicologo Michele Piga spiega: "Culturalmente gli uomini hanno poche opportunità di lavorare sulle loro competenze emotive e relazionali per questioni di stereotipi di genere radicati fin dall’infanzia. Questo porta a difficoltà relazionali specialmente nel contesto domestico. Noi diamo alla violenza un’accezione molto ampia, non solo fisica, anzi la forma di violenza più frequente è in realtà quella psicologica: sminuire l’altra persona, controllarla, negare il punto di vista altrui sono tutti comportamenti che prevaricano l’altro. Insegniamo a riconoscere queste dinamiche e a sostituirle con strategie di comunicazione più efficaci e non violente". I benefici sono sia per il singolo che per tutta la famiglia: "La violenza non fa parte solo del rapporto di coppia ma anche del rapporto educativo con i figli, che crescono in un clima teso. L’adulto è l’esempio, migliorarsi è positivo anche per fare capire ai figli che si può rimediare ai propri errori".

Gli incontri sono volti a creare uno spazio di ascolto non giudicante dove ogni partecipante possa condividere la propria esperienza. La psicologa Giulia Zannoni racconta: "La rabbia è un’emozione normale che tutti proviamo, ci fa capire che un nostro bisogno non è soddisfatto, ciò che è sbagliato è agire in modo violento. All’inizio sono tutti intimiditi ma poi si crea un bel gruppo, si ascoltano esperienze simili e ci si sente meno soli. Spesso si creano amicizie e i partecipanti continuano a tenersi in contatto anche una volta concluso il percorso". Per partecipare l’iscrizione è obbligatoria, scrivendo a psicologiaurbanaecreativaaps@gmail.com e indicando il nome del percorso nell’oggetto dell’e-mail.

Valeria Bellante