Variazione di bilancio, ok in consiglio

Il Consiglio comunale di Lugo, martedì sera, ha approvato diverse delibere. Quella di indirizzi in merito ai lavori di sostituzione edilizia delle officine del Polo tecnico professionale di via Brunelli è stata approvata con 16 voti favorevoli, 2 contrari, 6 astenuti; uguale la votazione per l’immediata eseguibilità. Quella di concessione in diritto di superficie all’Ausl Romagna del parcheggio di largo Gramigna per installazione di un impianto fotovoltaico è stata approvata all’unanimità come l’immediata eseguibilità. La delibera di variazione al bilancio di previsione con applicazione parziale dell’avanzo vincolato 2023 è stata approvata con 15 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto; uguale la votazione per l’immediata eseguibilità.

La delibera con le tariffe Tari 2024 e la determinazione delle scadenze è stata approvata con 13 voti favorevoli 9 contrari e 1 astenuto; uguale la votazione per l’immediata eseguibilità. Quella per l’affidamento del servizio di proiezione del cinema all’aperto 2024-2026 è stata approvata all’unanimità.