Venerdì si presenta la guida del sito Unesco

Venerdì, alle 18.30, al Circolo Ravennate e dei Forestieri, si parlerà del libro ‘Il sito Unesco di Ravenna. Otto monumenti di valore universale’, pubblicato dalle Edizioni del Girasole come guida essenziale ai monumenti e ai mosaici sia per i turisti sia per i concittadini. La conversazione sarà introdotta da Andrea Corsini (foto), assessore regionale al Turismo. Partecipano gli autori del libro, Giovanni Gardini, Linda Kniffitz e Maria Grazia Marini, con l’assessore comunale al Turismo Giacomo Costantini. Farà gli onori di casa Beppe Rossi, presidente del Circolo.