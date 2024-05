Violenti nubifragi e grandine. Strade e piazze allagate

A un anno dall’alluvione che mise in ginocchio una mezza Romagna, ieri pomeriggio gli intensi nubifragi che si sono abbattuti su parte della Bassa Romagna hanno inevitabilmente riportato tensione e paura. Bagnara è stata una delle zone più colpite. "Si sono riempite d’acqua anche zone che non erano mai state allagate – ha detto il sindaco Mattia Galli –. Le fogne non sono in grado di recepire la quantità d’acqua caduta". I volontari della Protezione Civile si sono messi in opera per avvertire i residenti. A Lugo, alcune delle aree più colpite dall’alluvione del maggio 2023 sono tornate di nuovo sott’acqua. In viale Bertacchi l’acqua si è fatta strada in alcune abitazioni raggiungendo anche i 15 centimetri. Così in via Amendola e in viale Europa. In via precauzionale il sottopasso ferroviario di via Felisio e quello di via Provinciale Cotignola (nei pressi dell’ospedale) sono stati chiusi. A Bagnacavallo, a risentire degli effetti del nubifragio è stata in particolare piazza Nuova, letteralmente sommersa. Per liberarla dall’acqua, che ha invaso la sede delle attività presenti, al suo interno sono intervenuti alcuni dei volontari che già lo scorso anno si sono attivati per aiutare i cittadini all’indomani dell’alluvione. "Quello registratosi mercoledì pomeriggio in parte del territorio della Bassa Romagna – osserva Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti) – è stato un evento molto intenso (sistema temporalesco di tipo multicellulare), ma estremamente circoscritto. Si tratta di nubifragi che nulla hanno a che vedere con i devastanti eventi registratisi lo scorso anno proprio in questo periodo, quando eccezionali precipitazioni si concentrarono in particolare nella zona appenninica". L’esperto spiega che "a Lugo in un paio di ore, dalle 17 circa fino alle 19, sono caduti ben 61 millimetri di pioggia, ossia il quantitativo che dovrebbe registrarsi nell’intero mese di maggio. Il grosso delle precipitazioni, segnatamente alla sola Lugo, è però caduto nell’arco circa di un’ora, dalle 17.40 alle 18.40 Seguono Bagnacavallo nord con 57.4 mm, Bagnacavallo centro con 48 mm, Massa Lombarda 43.2 mm, Cotignola 40 mm, Barbiano 37.8 m, Sant’Agata 35 m, Masiera 34 mm, Bizzuno e Villa Prati 30.5 mm, Fusignano 29.2 mm". Non sono mancate grandinate a Lugo, tra Cotignola e Bagnacavallo, a Massa Lombarda, a San Potito e a Bizzuno. "Le grandinate – scrive Coldiretti – hanno colpito le coltivazioni anche a Piangipane, Castel Bolognese e Solarolo". Raffiche di vento fino a 80 km orari tra Cotignola e Bagnacavallo. Conclude Randi: "Anche giovedì non è da escludere una replica".

Monia Savioli

Luigi Scardovi