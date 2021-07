Ravenna, 23 luglio 2021 - Diventerà probabilmente il Vip Master della risata e della comicità. E, a pensarci bene, considerando il periodo, ce n’è proprio bisogno. Questa sera ci si è divertiti con l’ilarità di Massimo Boldi, di Cristiano Malgioglio, di Gene Gnocchi e di Piero Chiambretti, che, a turno, si sono esibiti sia sul campo centrale con la racchetta in mano, sia nel dietro le quinte con i fans e i cacciatori di selfie.

La serata inaugurale del Vip Master 2021, che peraltro festeggia il traguardo delle 30 edizioni, è stata caratterizzata anche dai premi speciali. Prima del blindatissimo buffet all’hotel Aurelia, Francesco Acerbi, difensore della Lazio e fresco campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini, nonché Katia Serra, ex calciatrice e oggi apprezzata ‘seconda voce’ Rai, prima donna a commentare una finale degli Europei, sono stati premiati col Carlino d’oro dall’ex ct della nazionale Arrigo Sacchi.

Contestualmente è stato conferito anche il premio ‘Ambiente vip amici del mare’ alla Oikos di Gatteo Mare, specializzata in pitture ecologiche per interni ed esterni nel rispetto dell’ambiente e della salute. Domani sera si replica. E l’attesa è già alta. L’appuntamento – come sempre a ingresso libero, ma nel rispetto dei protocolli anti covid – è al Circolo tennis di Milano Marittima in via Jelenia Gora, di fianco all’Adriatic Golf Club Cervia. Anna Falchi, ‘contenderà’ i riflettori a Francesca Cipriani. Le altre ‘belle’ annunciate sono Rosalinda Cannavò (Gf vip), Ambra Lombardo (Tiki Taka) ed Ursula Bennardo (Temptation Island e Uomini e donne). Sarà come detto una serata anche da ‘ridere’.

Oltre a Chiambretti, Boldi e Gnocchi, ha confermato la propria presenza anche l’ex senatore Antonio Razzi. Oltre a Sacchi, che a Milano Marittima è di casa, il mondo del pallone sarà rappresentato dall’ex centrocampista nerazzurro Evaristo Beccalossi, e dall’ex difensore blucerchiato Moreno Mannini. Oltre al repper Shadé, e ai cantanti Moreno il biondo, Paolo Mengoli e Federico Aicardi, e al gettonatissimo influencer Francesco Chiofalo, non mancheranno giornalisti del calibro di Paolo Brosio, Beppe Boni (condirettore del Carlino), Ilaria Fratoni, Federico Gatti (Tg5), Gb Oliviero (Gazzetta), Mitch (Le Iene), Edoardo Raspelli e Ruben Razzante (editorialista del Qn). La giornata di domani propone una mattinata di relax in spiaggia al Paparazzi 242 prima del buffet. Alle 20 si riprende a giocare con i match clou e le sfide più attese. Alle 23.30 poi, è previsto il buffet al MarePineta Resort. La serata sarà in diretta su Trc (canale 15 del digitale terrestre).

