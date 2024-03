Week-end di sole . Prime aperture dei bagni. Ma l’attesa è per Pasqua

Prove d’estate a Cervia. Complice il sole nella mattina di ieri non sono mancati i primi avventori per una passeggiata sulla spiaggia. La prima del 2024 dal sapore primaverile con temperature gradevoli per stendersi un po’ sotto il sole o giocare vicini all’acqua del mare. Ancora pochi gli stabilimenti balneari che hanno aperto questo fine settimana; molti infatti apriranno il prossimo week-end mentre gli ultimi saranno operativi per il 31 marzo-1 aprile. Anche la maggior parte degli hotel non ha azzardato una apertura anticipata per una Pasqua che cade, quest’anno, davvero molto presto. Insomma, ancora un po’ di incertezza e le dita incrociate auspicando nel bel tempo e nelle temperature gradevoli. Intanto, manca ormai davvero poco al primo fine settimana che inaugurerà la stagione 2024 ossia Pasqua e Pasquetta. Sarà il meteo, per ora, a farla da padrone. La grande attesa è invece risposta nel lungo ponte del 25 aprile-primo maggio dove, invece, le prenotazioni iniziano già ad esserci in numero maggiore. È proprio in quelle date tutte le attività economiche saranno operative per dare il via alla stagione turistica. Tanti gli eventi in programma verso il ponte del 2 giugno: Sagra della Seppia, eventi per grandi e piccini durante la Pasqua e lo Sposalizio del Mare.

Ilaria Bedeschi