World Games, il via a Cervia Una settimana a tutto sport

Dal 5 al 10 settembre la Romagna ospita i World Sports Games, i giochi mondiali amatoriali promossi da Csit – Confederazione internazionale dello sport amatoriale e dei lavoratori – e organizzati qui in Italia da Aics (Associazione italiana cultura sport). Si tratta di quattro giorni di sport, cinque di eventi culturali e sociali per oltre 5mila tra atleti, tecnici, allenatori e famiglie in sette città: Cervia, Cesena, Cesenatico, Forlì, Misano Adriatico, Ravenna e Riccione. Già raggiunta la quota dei 2.000 iscritti, un dato superiore a quello pre-pandemico. Oltre 30 sono le discipline sportive che saranno giocate: 23 campionati internazionali – dagli sport più popolari come il calcio, la pallavolo, la ginnastica, a quelli più di nicchia come bocce, scacchi e Mamanet, lo sport inclusivo per le mamme – e 13 esibizioni sportive delle organizzazioni partner (dal dodgeball al golf, dal football americano alla pole sport e molto altro). Più di 40 gli impianti sportivi coinvolti, dal Carisport di Cesena all’Unieuro Arena di Forlì, dal Palazzo del nuoto di Riccione alle palestre scolastiche in riviera fino alle spiagge di Marina di Ravenna e al palazzo dello sport di Misano Adriatico. E poi i campi di beach tennis e beach volley di Cervia e Cesenatico. Tanto sport in grado di includere le persone più adulte con attività specifiche per over 55 e quelle con disabilità: l’edizione romagnola sarà infatti la prima "parasportiva" per una totale inclusione, nelle gare sportive, degli atleti con disabilità.

E poi spazio alle feste. I valori al centro dei Giochi restano la socialità e il dialogo internazionale di pace: infatti, ad aprire ufficialmente la settima edizione dei World Sports Games, sarà la cerimonia di apertura dei Giochi in programma mercoledì 6 settembre: una colorata e multietnica sfilata di tutte le delagazioni in gara dal Grand Hotel di Cervia a piazza Garibaldi, dove si concentrerà la festa con l’accensione del Tripode, la dichiarazione di apertura dei Giochi e lo spettacolo di cultura italiana regalato dalla città e dal comitato organizzatore a tutta la comunità e non solo ai partecipanti ai World Sports Games. Quattro giorni più tardi, la cerimonia di saluto si terrà invece sulla spiaggia del Grand Hotel di Cervia, con la dichiarazione della fine dei Giochi, il passaggio di consegne alla nazione che accoglierà i Giochi nel 2025 – la Grecia –, e poi la festa musicale regalata dal comitato organizzatore alla cittadinanza con musica e balli sulla spiaggia.

Ilaria Bedeschi