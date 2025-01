Yehor, una spada d’oro. Trionfo a Monreale

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Ravennate della Spada. Per il Circuito Europeo Cadetti di Bratislava erano quattro gli atleti ravennati sui 40 azzurri presenti. Lavinia Delfino, Elena Antonucci, Mariasole Romanini e Francesco Delfino, il quale, oltre che partecipare alla gara individuale, ha fatto parte della prima squadra Italia, ottenendo un buon quinto posto a squadre. Per le prove interregionali, a Martignacco erano invece di scena gli atleti delle categorie Under 14, per la seconda prova interregionale di spada maschile e femminile. Diciannove gli atleti ravennati schierati che hanno conquistato un oro, un argento e due quinti posti. A salire sul gradino più alto del podio è stato Yehor Kariuchenko (nella foto), per la categoria Giovanissimi (2013), già nei primi dieci della classifica provvisoria dopo la fase a gironi, insieme al compagno di sala Filippo Zuffi (secondo in questa fase). Si sono invece fermati nel tabellone dei 32, Filippo Zuffi e Maicol Consiglio.

La categoria accorpata RagazzeAllieve (20112012), nella quale il Circolo Ravennate della Spada presentava sei atlete tutte del 2012, ha visto un derby intersala per l’approdo alla semifinale tra Àlea Mileo ed Elisa Manfredi. Per una sola stoccata è stata Manfredi ad avere la meglio e a classificarsi poi seconda. Mileo è invece arrivata quinta, mentre hanno partecipato alla gara nella stessa categoria Irene Liverani, Azzurra Moriconi, Giorgia Ferrari ed Anna Accardi. Per la categoria accorpata RagazziAllievi, quinto posto per Pietro Agostini.

Rimaste ad un passo dai quarti di finale le giovanissime Ginevra Stringa e Sophia Merli.

A completare la spedizione ravennate Bianca Bencivelli, Mariasole Zoli, Nicole Roncoroni, Ginevra Manzoni, Matilde Bighi, Kevin Grego e Alex Konsap accompagnati dal Maestro Pavlo Putyatin e dagli aspiranti tecnici Marco e Serena Merola. Infine a Berlino nel circuito europeo Under 23 ha partecipato la ravennate Beatrice Fava.