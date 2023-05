Zannoni vince il concorso dedicato alle donne

In una serata ricca di sentimenti, di valori e di emozioni, si è tenuta al Centro sociale di Pisignano Cannuzzo la premiazione dei vincitori del concorso ‘Scrivile, pensieri e parole per le donne’. Il concorso letterario, giunto alla nona edizione, ha raggiunto risultati considerevoli: fra poesie, lettere e racconti elaborati in italiano e in dialetto romagnolo, sono oltre 250 le opere pervenute alla commissione del concorso, confermando grande sensibilità e un interesse sempre crescente verso la scrittura e il tema femminile, anche da parte di nuovi e giovani partecipanti. Tutti i lavori presentati nell’edizione 2023 sono raccolti in un libro, donato ai vincitori assieme ad una litografia realizzata dall’opera "Vento rosso" del pittore Werther Vincenzi. Riconoscimenti e premi speciali sono stati assegnati in collaborazione col Parco della Salina. Con la poesia in dialetto romagnolo, "E’ nostar post dal viol", dedicata alla moglie, Bruno Zannoni si è aggiudicato il primo posto assoluto. Paolo Zanoli con "Il buio e la luce" è il vincitore della sezione poesia in italiano, Lidia Fabbri della sezione Lettere in italiano con "Cara Elsa" mentre il giovane autore Gianni Fagnoni con "La Badoglia" è il primo classificato del racconto breve. Nella sezione dialettale vincono: per la poesia Lucia Baldini con "La lus, la dona", per la sezione lettere Nivalda Raffoni con "T’at arcurd" e per il racconto breve Loretta Olivucci con "La furtona". Premi speciali sono stati riservati alle scuole primarie Alberto Manzi di Tagliata di Cervia ed Enrico Fermi di Pisignano.

Significativa l’adesione alla sezione speciale dedicata agli ospiti della casa circondariale di Ravenna - primo classificato Giuseppe -, a quella degli ospiti delle case di riposo Busignani di Cervia, Villaverde di Milano Marittima e Baccarini di Russi, alla sua prima partecipazione, i cui vincitori sono rispettivamente: Domeniconi Franca, Santina Rondoni e Gianmattea Cicognani. I pensieri dedicati alle donne sono stati espressi anche attraverso le immagini della seconda edizione del concorso fotografico legato all’iniziativa. ‘Donne nel quotidiano’, tema del 2023, è stato ampiamente illustrato nelle 34 proposte fotografiche presentate: primo premio alla foto "In cucina" di Miriam Viale. Durante la serata, condotta da Sabrina Sgalaberna e da Gianni Grandu, le opere vincitrici sono state interpretate da Lorenzo Pieri, Sauro Mambelli e Daniela Bevilacqua. Non è mancata la musica con la voce di Sara Dall’Olio accompagnata al pianoforte dal maestro Eugenio Fantini.

Rosa Barbieri