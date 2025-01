Ztl, prime prove

A Faenza nella giornata di ieri, i tecnici incaricati sono intervenuti sugli impianti dei quattro varchi agli ingressi di altrettante ZTL della città per verificare la funzionalità della strumentazione. Al momento, i varchi non sono abilitati a rilevare il passaggio delle auto né a registrare in alcun modo le targhe dei veicoli. Nelle prossime settimane, l’amministrazione avvierà anche una campagna di sensibilizzazione e comunicazione sulle nuove regole. L’amministrazione sottolinea che "l’area sottoposta a Zona Traffico Limitato è quella in vigore da anni e che l’obiettivo che ci si prefigge è di rendere il centro storico sempre più vivibile e a misura d’uomo".