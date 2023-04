Laura Pausini concerto a Solarolo: quando e come accreditarsi

Solarolo (Ravenna), 14 aprile 2023 – Adesso è ufficiale: Laura Pausini regalerà a Solarolo, il suo paese, un concerto il 18 giugno allo stadio locale per i trent’anni della sua carriera. Sarà la seconda di due giornate di prove per il tour mondiale pronto a partire. Il 17 si terrà la festa con gli iscritti al fan club, mentre il giorno successivo il concerto aperto ai soli residenti della cittadina.

Ci sarà posto per tutti, assicura il sindaco Stefano Briccolani, che solo poche settimane fa ha celebrato – sempre a Solarolo – il matrimonio fra Laura Pausini e Paolo Carta: "I solarolesi sono 4.400, mentre i posti disponibili sono 5.000, ci sarà quindi posto per tutti i cittadini”.

Per l’evento, totalmente gratuito, sarà aperto un periodo di prenotazione e ritiro degli accrediti in municipio, riservato come detto ai residenti di Solarolo. I dettagli (giorni, orari e modalità di prenotazione) saranno a breve forniti attraverso i canali di comunicazione del Comune (sito web, pagina Facebook e affissioni).

Si pensa che il mese di giugno potrebbe anche coincidere con l’apertura del nuovo museo che è in via di realizzazione nella vecchia casa di Laura Pausini, da anni sede del fan club, ma non è ancora certo. Vi saranno esposti foto e cimeli dei trent’anni di carriera.

"Laura _ conclude il sindaco _ la cui carriera non ha uguali nella storia della musica italiana, dimostra ancora una volta l’amore e il riconoscimento verso le proprie radici - Il paese è ansioso di poterla riabbracciare e di prepararsi a festeggiarla. Così come nel 1993 la salutò in partenza verso una luminosa carriera, oggi vogliamo accompagnarla verso un nuovo buon inizio”. Dopo l'anteprima di Venezia (triplo concerto il 30 giugno, 1 e 2 luglio) il tour partirà l’8 dicembre dallo stadio di Rimini. Altra data in regione, il 9 gennaio 2024 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna.