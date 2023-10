X Factor 2023, Laura Pausini prima super ospite: ecco quando

Ravenna, 18 ottobre 2023 – Laura Pausini aprirà la fase dei live di X Factor 2023. Super ospite d'eccezione per lo show targato Sky Original e prodotto da Fremantle, che vedrà Laura cantare in diretta nella serata di giovedì 26 ottobre dalle 21.15, su Sky e in streaming su Now.

Sarà l'occasione, per la cantante ravennate, per presentare in anteprima il suo nuovo disco, "Anime parallele", disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre e che racchiude in 16 brani le storie di diverse persone. Un'esaltazione degli individui, che percorrono strade parallele senza incontrarsi ma rispettandosi nella diversità reciproca.

La Romagna e il World Tour 2024

La notizia arriva dopo il rinvio del suo concerto a Solarolo di settembre, appuntamento per il suo fan club, "i Launatici". I danni causati dall'alluvione avevano impedito a Laura di cantare a casa sua, ma lo spettacolo è soltanto rinviato, anche se a Rimini, il prossimo 2 dicembre allo Stadium. Appena prima di iniziare il suo World Tour 2024, con tappa zero sempre a Rimini, il 9 dicembre. Per un tour che, prima di Sudamerica e Stati Uniti, passerà anche da Bologna, il 9 gennaio 2024 all'Unipol Arena.

I favoriti di X Factor 2023

Domani sarà in programma l'ultima fase di selezione con gli "Home Visit", ma prima di passare ai live (a partire dal 26 ottobre), per i bookmaker è già tempo di stilare i possibili favoriti per questa edizione di X Factor. La grande favorita è Angelica Bove, data tra il 3,25 Planetwin365 e il 3,50 di William Hill. Secondo posto per Niccolò Selmi, in arte Selmi, cantautore lucchese classe 2001 apprezzatissimo da Morgan e in quota a 5, mentre a chiudere il podio virtuale sono i Sickteens, la band originaria di Reggio Emilia, a 6,50. Tra quota 7 e 10 un fitto elenco che comprende Fabrizio Longobardi, Anna Castiglia, Gaetano De Caro, Maria Tomba, Matteo Pierotti e Lorenzo Bonfanti.

Fedez nelle prossime puntate

Nel frattempo, ci si chiede se dalla prossima settimana, con l’inizio dei live, sarà presente anche Fedez tra i giudici. Dopo i problemi di salute che lo hanno colpito nelle scorse settimane, con il ricovero in ospedale e le successive dimissioni, il cantante è segnalato in ripresa, ma le condizioni restano ancora delicate. “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio – ha dichiarato Fedez dopo le dimissioni - Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Fedez sarà comunque regolarmente al suo posto nella puntata di domani, visto la registrazione dello show.