"Abusi sulle pazienti". In cella chirurgo bariatrico. Condannato in Cassazione

Si erano rivolte a lui, medico specializzato, perché speravano di liberarsi dall’obesità. Invece si sono ritrovate addosso un fardello ancor più pesante: attenzioni hard da parte di chi avrebbe dovuto curarle. ’Che fine ha fatto il dottore molestatore?’: si intitola così un servizio tv della trasmissione ‘Le Iene’ di Italia1, andato in onda domenica e che ha riportato alla ribalta la vicenda giudiziaria di Gianfranco De Lorenzis, il medico 70enne accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di 28 pazienti, tra cui quattro donne reggiane che si sono costituite parte civile. Lo specialista di chirurgia bariatrica, che visitava le pazienti nel suo studio privato a Parma e operava in una casa di cura privata della stessa città, è stato condannato dalla Cassazione a 13 anni e 8 mesi. È stata confermata anche la provvisionale di 300mila euro complessivi per le parti civili. Gli Ermellini hanno in sostanza ribadito la pena emessa dalla Corte d’Appello a 14 anni (nel novembre 2023) e anche in primo grado a Parma (nel luglio 2022). A seguito del sentenza di Cassazione, l’ufficio esecuzioni penali della Procura di Parma ha emesso in luglio un ordine di carcerazione; i carabinieri hanno accertato che si trovava in Puglia e lo hanno portato nella struttura penitenziaria di Borgo San Nicola a Lecce. De Lorenzis era stato denunciato per fatti dal 2007 al 2016: donne di tutt’Italia, anche di Reggio e di Modena, sostenevano di essere state molestate nel suo studio, altre prima di entrare in sala operatoria o addirittura dopo l’intervento. Hanno riferito di visite discutibili, inviti sessuali, baci sulla bocca e mani sulle parti intime. Il servizio delle Iene ha riproposto le sofferte testimonianze delle vittime e anche i video girati nell’ambulatorio. ll medico fu arrestato nel 2016 grazie alle prime denunce presentate dall’associazione reggiana Caramella Buona, presieduta da Roberto Mirabile e rappresentata dall’avvocato Donatella Ferretti: la onlus diede tutela a quattro donne. "Provo sofferenza e indignazione nel rivedere quelle immagini – ha commentato Mirabile su Fb – ma al tempo stesso ci sentiamo soddisfatti del grande lavoro svolto da tutti noo e dal nostro avvocato Ferretti in difesa delle vittime, alcune minorenni all’epoca dei fatti". Tra le vittime reggiane, una lo denunciò affidandosi all’avvocato Simone Servillo. Raccontò di aver subito palpeggiamenti e di essersi sentita chiedere dettagli sulla propria vita sessuale. Alla donna, con trascorsi oncologici, De Lorenzis avrebbe detto una frase tranchant, ovvero che se non si fosse operata sarebbe morta. Per lei era stata decisa una provvisionale di 15mila euro, una delle più alte. Secondo la tesi difensiva, non si trattava di molestie, ma di visite scrupolose specie per pazienti obese e a rischio di patologie.

Alessandra Codeluppi