"Acquisto online per comodità"

"Principalmente acquisto i prodotti online", Carlotta Colli è sincera. "È una scelta che faccio per comodità: non devo prendere la macchina e non devo cercare parcheggio. Da casa posso selezionare quello che mi serve in modo veloce".

Però, ammette, "in negozio non paghi la spedizione e questo è molto conveniente".

Quello che acquista sui siti web è solitamente l’abbigliamento, "anche se non puoi provarlo prima".

Il problema del centro storico per lei è più culturale: "È la società di oggi che è cambiata, ci sta abituando a qualcosa che in un certo senso però ci agevola anche"