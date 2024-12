Addio a Giovanni Di Nuzzo, noto gestore di locali e tifoso della Reggiana

Addio a Giovanni Di Nuzzo, ex gestore di alcuni locali reggiani. Aveva 55 anni. Di Nuzzo si è spento mercoledì all’arcispedale Santa Maria Nuova a causa di una grave malattia. Il 55enne, ex giocatore di basket, era molto conosciuto in città. Era un grande tifoso della Reggiana e del basket. Nel passato aveva gestito, per una decina d’anni, il Lord Nelson in via Toschi e anche altri locali.

"Giovanni – ricorda l’amico Pierpaolo Zucchetti – era una persona positiva, ma anche un amico di moltissimi reggiani. Era sempre sorridente". Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza pubblicati sui social in ricordo del 55enne, noto come Giova. Anche il gruppo Vandelli ieri ha subito espresso il proprio dolore per la scomparsa di Di Nuzzo: "Ciao Giova – si legge sulla pagina Facebook del gruppo –. Negli anni ‘80 insieme agli altri ragazzi del Frigidarium, hai girato l’Italia con noi, sempre in treno, come si usava allora, al seguito della nostra Ac Reggiana. Buona ultima trasferta Giova: dai un abbraccio ad Achille, al Bonna ed altri ragazzi. È quando il Ghetto sarà in cielo....".

Il fratello Gabriele ha ricordato che Giovanni "era una persona solare e generosa: mio fratello era sempre positivo. A Reggio aveva tanti amici. Stiamo infatti ricevendo numerose testimonianze commoventi dopo che si è diffusa la notizia della sua morte. Giovanni ci ha lasciati a causa di una grave malattia. A Reggio era noto perché aveva gestito soprattutto dei ristoranti-birrerie. In particolare aveva condotto il locale Lord Nelson. Era anche un grande tifoso della Reggiana e in giovane età aveva giocato a basket".

Di Nuzzo viveva in via Telesio nella zona di San Pellegrino. Il 55enne lascia nel lutto la figlia Lucia, il papà Fernando, il fratello Gabriele con Matilde, la zia Marialuisa con Vitaliano, i cugini Alessandro e Matteo con Sonia. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 partendo dalla casa funeraria della Croce Verde, situata in via della Croce Verde 1 a Reggio, per raggiungere la chiesa parrocchiale del Buon Pastore dove verrà celebrata la Messa funebre. Tanti amici e conoscenti di ‘Giova’ oggi sicuramente parteciperanno all’ultimo addio del 55enne. La casa funeraria, in cui è stata allestita la camera ardente, sarà aperta anche questa mattina dalle 8.