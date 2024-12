Addio alla centenaria Tagliavini: "Una grande donna e lavoratrice"

Vasto cordoglio a Luzzara e nella Bassa per la scomparsa di Carolina Tagliavini, una delle residenti più longeve della zona reggiana. Carolina aveva compiuto 103 anni la scorsa estate. A luglio la festa di compleanno con parenti e con il sindaco Elisabetta Sottili, arrivata a portarle gli auguri di tutta la comunità locale. Era ospitata alla casa di riposo del paese, ma fino a pochi mesi fa alloggiata alla casa albergo, in quanto ancora un discrete condizioni di salute.

"Ha avuto una vita lunga e piena di avvenimenti, personali e storici. Ha visto i tanti cambiamenti del progresso e ha saputo riempire di significato il suo tempo su questa terra. Carattere determinato e grande lavoratrice, in tanti la ricordano con affetto", il ricordo del sindaco Elisabetta Sottili. Da giovane Carolina aveva lavorato come mondina, con responsabilità del gruppo, in veste di "caporala".