Aggredisce il suo ex e minaccia i poliziotti

Aggredisce l’ex compagno, minaccia gli agenti e danneggia la Volante: arrestata 33enne dalla polizia di Stato. Follia in viale Timavo, nella notte tra venerdì e sabato: la Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuta in seguito a una segnalazione alla sala operativa in merito a una lite in corso tra due soggetti. Gli agenti sono arrivati subito e hanno notato che i due, un uomo e una donna, erano in un palese stato di agitazione. Stando a una prima ricostruzione, la donna, un’italiana di 33 anni, con problemi di tossicodipendenza e alcuni precedenti, aveva aggredito il suo ex compagno ferendolo lievemente con un oggetto tagliente vicino alla scapola. I poliziotti prima hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le cure nei confronti dell’uomo per poi effettuare le attività di identificazione della donna. Ma la 33enne ha dato in escandescenze senza motivo, inveendo verso gli operatori, per poi minacciarli con una bottiglia di vetro rotta. Gli agenti sono riusciti a neutralizzarla e, dopo averla fatta calmare, l’hanno fatta salire a bordo della Volante per essere trasportata in Questura. Ma, durante il tragitto, la donna, che sembrava essersi calmata, si è messa a scalciare con violenza verso il finestrino della Volante, mandandolo in frantumi. La ragazza è stata arrestata per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per le ipotesi di reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. È poi stata portata nella Casa Circondariale di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida.