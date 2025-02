Aggressione sul bus. Insulti e sputi all’autista. Sfiorato l’incidente

Ha aggredito l’autista del bus della linea 2, rischiando anche di provocare un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Infatti, non solo ha insultato e sputato addosso alla donna quarantenne che era al volante del mezzo di trasporto pubblico, ma ha pure messo le mani sul volante, tirandolo da una parte, mentre il bus era in movimento. Per fortuna l’autista è riuscita a fermarsi, evitando il peggio.

L’episodio è avvenuto verso le 13 di ieri in sulla trafficata via Emilia, all’altezza della fermata San Lazzaro. L’aggressore è un uomo, apparentemente trentenne, di carnagione scura. Pare che fosse in preda all’ira in quanto, a suo dire, non sarebbe stato caricato un’ora prima a quella fermata, sul bus diretto a Rubiera. Ma l’autista sostiene che a quella fermata non c’era nessuno da caricare a bordo. Al ritorno, l’uomo è salito sul bus e ha tentato di infilarsi tra le barriere di sicurezza che circondano l’area del conducente.

L’autista, che da oltre due anni lavora sui mezzi di Seta, per fortuna è riuscita a fermare in tempo il bus. Poi, quando insieme ad altri passeggeri, ha minacciato di fare intervenire le forze dell’ordine, l’aggressore si è allontanato in fretta. L’autista, sotto choc, è stata sottoposta a visita medica: per lei cinque giorni di convalescenza. Intanto annuncia querela. Così come ha annunciato pure Seta. Le indagini sono in corso, con le testimoniane raccolte dalle forze dell’ordine e soprattutto con le immagini delle telecamere interne al bus.

Non è purtroppo il primo episodio di questo tipo: la questione sicurezza per i dipendenti che lavorano a bordo dei mezzi pubblici è stata rimarcata più volte dai sindacati, che mesi fa avevano ottenuto un confronto diretto con la Prefettura per affrontare la questione e studiare le dovute misure preventive.