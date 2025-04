Al via i festeggiamenti per i cinquant’anni del Coro Bismantova

"Il tempo delle rose" che andrà in scena sabato, 3 maggio, nella chiesa di Sant’Andrea a Garfagnolo – Monteduro alle ore 20.45, dà il via alle celebrazioni per i 50 anni di attività del Coro Bismantova, storica formazione canora castelnovesee molto nota ovunque. Sabato ci sarà la partecipazione di un ospite straordinario: Bepi De Marzi, vera e propria leggenda del canto corale italiano, autore di brani indimenticabili, uno per tutti: Signore delle cime, tradotto in ben 130 lingue e cantato in tutto il mondo. De Marzi dirigerà alcuni canti proposti durante la serata, alternandosi con il direttore del Coro Bismantova dalla sua fondazione, Giovanni Baroni. La serata vedrà anche la partecipazione del Coro Valle Fiorita di Cereda (Vicenza), storica realtà attiva fin dal 1947, diretto da Nicola Soldà, e del Coro Compagnia PiccoloSistina, nato come sezione giovanile del Bismantova ed oggi apprezzata formazione mista (maschile e femminile) che propone un repertorio di cui fanno parte anche numerose canzoni popolari italiane ed estere, diretto da Chiara Baroni. La serata sarà con ingresso a offerta libera. s.b.