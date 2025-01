Al via la collettiva ’Nomen Nescio’. Protagonisti tre fotografi reggiani

Il prossimo appuntamento con l’arte della galleria San Francesco – Casa Gialla in via Bardi 4/B, in centro a Reggio, vedrà protagonisti tre nomi della scena fotografica contemporanea reggiana. ‘Nomen Nescio’ è il titolo della mostra collettiva che ospiterà a partire da sabato 25 gennaio le opere di Claudio Bedocchi, Marco Borciani, Paolo Pelosi Bonini. Inaugurazione sabato prossimo, alle 17; la mostra sarà visitabile fino al 23 febbraio, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19:30, esclusi i lunedì e giovedì. ‘Non conosco il nome’ è il significato del titolo del progetto, un’espressione latina abbreviata N.N. che indica la non completa identificazione di una persona. Tre i protagonisti di cui il pubblico potrà ammirare gli approdi, a cominciare da Paolo Pelosi Bonini, reggiano, già chitarrista, ballerino di tango argentino e motociclista, capace di evocare con i suoi bianco e neri situazioni, dialoghi e scenari da film ma anche episodi narrativi; quindi Marco Borciani, che predilige la ripresa in bianco e nero, in particolare il paesaggio urbano e l’ architettura; infine Claudio Bedocchi, reggiano, impegnato a leggere e interpretare l’evoluzione del nostro territorio emiliano davanti a un futuro incerto. Nel corso di mostra, sabato 15 febbraio, la lettura poetica ‘Cieli Fluidi’, a cura di Bedocchi e Emanuela Rizzo, e presentazione del libro ‘Dentro’ di Angela Fontana.

Lara Maria Ferrari