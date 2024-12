Al via le prevendite per il match allo Zini

La Reggiana riprenderà oggi pomeriggio ad allenarsi al ‘Villa Granata Training Center’ dopo i due giorni di riposo concessi da mister Viali ai suoi ragazzi.

I granata inizieranno a preparare la trasferta che domenica, alle 15, li vedrà impegnati allo stadio Zini contro la Cremonese che nell’ultimo turno ha schiantato per 4 a 0 il Sudtirol (reti di Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Lucia) raccogliendo il secondo successo consecutivo dopo il ritorno di Stroppa (l’altra era arrivata con il Frosinone, superato 1 a 0 grazie al solito Vazquez).

Da ieri tramite il sito ‘Ticketone’ sono attive anche le prevendite per i tifosi della Reggiana e non sono previste restrizioni, visto anche che con la Cremonese esiste uno storico gemellaggio che ha sempre visto le due fazioni darsi manforte nei momenti di necessità. L’unico ‘promemoria’ da sottolineare è relativo alle tempistiche, dal momento che per i supporters ospiti ci sarà tempo solo fino alle 19 di sabato per acquistare uno dei 2436 biglietti che sono stati messi a disposizione (intero 15 euro + diritto di prevendita; ridotto 10). Tra i giocatori della Reggiana l’unico diffidato è Antonio Vergara che dovrà quindi stare molto attento a non farsi ammonire per evitare di saltare il derby col Modena, in scaletta sabato 14 dicembre alle 15 al ‘Città del Tricolore’. Sarà l’occasione della ‘Giornata Granata’ quindi la partita sarà fuori dal pacchetto previsto dall’abbonamento e tutti coloro che vorranno partecipare dovranno acquistare il biglietto ‘a parte’.

