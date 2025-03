Alcol e droga alla guida: i controlli. Sette patenti ritirate in un weekend

Stretta sui controlli nel fine settimana per contrastare l’uso di alcol e droge alla guida: sette patenti ritirate. La polizia stradale di Reggio ha intensificato gli accertamenti lungo le principali arterie della provincia nell’ambito dei “Servizi prevenzione stragi del sabato sera”. "Questa operazione, mirata a ridurre l’incidenza degli incidenti stradali che si concentrano nei fine settimana, ha posto particolare attenzione alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti" spiegano dalla questura.

I controlli, effettuati con dispositivi articolati da diverse pattuglie della sezione polizia stradale di Reggio e dei suoi distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Monti, hanno permesso di sottoporre oltre 50 conducenti a specifici test. Il bilancio delle attività parla di 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica. In due casi i conducenti sono risultati positivi essendo già incappati nella medesima sanzione e ancora sotto controllo da parte della commissione medica sulle patenti di guida.

"Grazie alla collaborazione con il personale sanitario della questura di Reggio, sono stati effettuati controlli approfonditi sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti – prosegue la nota –. Per la verifica dell’assunzione di stupefacenti, sono stati utilizzati moderni dispositivi precursori e kit diagnostici per il test rapido della saliva, che consentono un’analisi preliminare direttamente su strada, nella circostanza nessun conducente tra quelli sottoposti a controlli è risultato positivo".

Un dato significativo emerso dai controlli riguarda i neo-patentati: "Un solo conducente è risultato positivo all’alcotest mentre nessuno al test sulle droghe – è quanto rilevato dalla polstrada nell’arco nel weekend –. Questo rappresenta un segnale positivo di maggiore responsabilità da parte dei giovani conducenti, ma al tempo stesso evidenzia l’esigenza di mantenere alta l’attenzione sui conducenti con maggiore esperienza, dove sono stati rilevati i comportamenti più a rischio".

L’azione di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rappresenta "una priorità per la polizia stradale – conclude la nota – in linea con le recenti normative che hanno inasprito le sanzioni per questi comportamenti pericolosi".