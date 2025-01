Allarme sicurezza, il Comune chiede una tenenza dei carabinieri

Una tenenza dei carabinieri sul territorio di Correggio. A chiedere alla Prefettura di farsi carico di questa istanza è il consiglio comunale correggese che, con il voto di maggioranza e del centrodestra, venerdì ha votato all’unanimità un ordine del giorno con un preciso obiettivo. Si tratta dell’ennesima richiesta, che si ripete ormai da molti anni, per una operazione che finora è rimasta solo sulla carta: ovvero trasformare il comando locale dei carabinieri in una tenenza con possibilità di un numero maggiore di operatori in servizio sul territorio. I consiglieri comunali di Correggio ritengono che la caserma locale necessiti di un potenziamento su un territorio di 77 Km quadrati di estensione ed oltre 200 km di strade.

Ora a preoccupare è un evidente aumento di furti e reati in genere segnalato dai cittadini e dimostrato anche dalla maggiore attenzione delle istituzioni, che nei giorni scorsi hanno convocato proprio a Correggio la riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. La percezione di insicurezza è aumentato tra i cittadini. E la richiesta della tenenza arriva per poter aumentare risorse e operatori di polizia sul territorio locale. L’ordine del giorno approvato in modo unanime in consiglio comunale sarà inviato al prefetto, al ministero della Difesa e dell’Interno, ai parlamentari reggiani, sperando che stavolta la richiesta venga finalmente accolta.

a.le.