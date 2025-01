Alloggi per i più fragili, pubblicato il bando: cosa c’è da sapere

Avviato il bando per alloggi di Edilizia residenziale sociale a Campagnola. E’ rivolto a nuclei famigliari con difficoltà a reperire alloggi in affitto sul libero mercato, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle caratteristiche abitative dell’alloggio stesso in relazione alla tipologia del nucleo avente diritto. Per partecipare occorre avere cittadinanza italiana o equiparata o essere cittadino straniero di Paese non aderente alla Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno permanente o permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una attività lavorativa regolare in corso. risiedere e/o lavorare a Campagnola, non possedere diritti reali su alloggi idonei al nucleo, nell’intero territorio nazionale, avere un Indicatore Situazione Economica compreso tra 8.232 e 47.404 euro, non avere alcun impedimento legato a precedenti assegnazioni e rilascio di alloggi pubblici.

Il bando e il modulo per la domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune oppure ritirati in municipio. Le domande vanno presentate entro il 30 marzo e hanno validità di due anni. Le graduatorie provvisorie verranno realizzate entro il 29 aprile. La graduatoria aperta viene aggiornata, con frequenza annuale, se entro il 30 marzo di ogni anno pervengono nuove domande oppure delle integrazioni a domande già presentate. L’ultima graduatoria approvata sostituisce quella precedente.

a. le.