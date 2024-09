Ancora un incidente, scoppia la protesta

Una sbandata in auto, all’altezza di un tratto di strada già ben noto per molti altri incidenti. E non mancano le polemiche di tanti cittadini, soprattutto residenti nella zona, pronti a chiedere ancora una volta interventi risolutivi per rendere più sicuro quel tratto di carreggiata. L’ennesimo incidente si è verificato l’altra sera, verso le 23.30, sull’ex Statale 62 tra Luzzara e Codisotto, che in quel tratto prende il nome di via Villa Superiore. Stavolta è stata una ragazza a restare ferita. A bordo di una Lancia Ypsilon la giovane ha sbandato, urtando prima un muretto e poi ribaltandosi sulla carreggiata. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al 118, che ha mobilitato l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla insieme al personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, la donna, che era uscita da sola dall’abitacolo della vettura, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale guastallese per completare gli accertamenti. Risulta aver riportato traumi di media gravità. In via Villa Superiore sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento della Bassa per mettere l’auto in sicurezza. Rilievi dei carabinieri. Evidenti i disagi al traffico fino al recupero completo della vettura ribaltata. Subito dopo è scoppiata ancora una volta la polemica, con automobilisti in transito e residenti a chiedere interventi agli enti preposti, tra cui autovelox, tutor o adeguati dossi.

Antonio Lecci